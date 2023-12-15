У Києві школярів не пустили до укриття під час повітряної тривоги: в прокуратурі розповіли деталі

Побачивши, що діти були із собакою, охоронець не допустив їх до укриття.

У Києві дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги. Столична прокуратура почала досудове розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як зазначається, 14 грудня під час повітряної тривоги о 16:20 у Святошинському районі міста до укриття не пустили 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика.

“Побачивши, що діти були із собакою, охоронець не допустив їх до укриття, попри очевидну загрозу їхньому життю через ракетну атаку. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України)”, - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що школярів, які хотіли сховатися від ворожого обстрілу, просто вигнали надвір.

Читайте також провідні новини дня: