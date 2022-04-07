У Бородянці Київської області рятувальники другу добу розбирають завали (фото)

Для цього до рятувальної операції залучили 109 осіб.

У Бородянці Київської області рятувальники другу добу розбирають завали після обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Наразі надзвичайники розбирають завали та розшукують людей, які ще можуть бути живі. Для цього до рятувальної операції залучили 109 осіб особового складу та 18 одиниць техніки.

“Бійці ДСНС, під час розбору завалів, збирають документи, ікони та інші цінні речі, щоб передати їх правоохоронцям. Є надія, що знайдуться їхні власники. Наразі роботи тривають”, - підкреслили у пресслужбі ДСНС України.

ДСНС України

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