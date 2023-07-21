Сутички у Києво-Печерській Лаврі: чотирьох затриманих судитимуть за хуліганство

Групі осіб, яка у квітні, пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення на території Київсько-Печерської лаври, загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що четверо активних учасників порушення постануть перед судом.

"Після завершення роботи комісії Міністерства культури на території одного із корпусів Києво-Печерської лаври група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали", - зазначається у повідомленні.

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Затриманими виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження. Усіх було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Також, за погодженням із Печерською окружною прокуратурою поліцейські повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Наразі слідчі зібрали доказову базу відносно хуліганських дій зловмисників та скерували обвинувальні акти до суду для розгляду справи по суті", - заявили у поліції.

Хулігани пошкодили територію Київсько-Печерської лаври

Наголосимо, напередодні під Києво-Печерською лаврою сталася сутичка між вірянами та правоохоронцями. Одного з активних учасників сутички довелося затримати.

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