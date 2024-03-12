СБУ знешкодила в Києві масштабну агентурну мережу ФСБ, яка працювала під прикриттям УПЦ: що про це відомо

Служба безпеки України знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка “під прикриттям” УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, агентурна мережа масово виробляла та “розганяла” прокремлівські наративи та провокативні повідомлення. Вони повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

В ході слідчих дій правоохоронці вирили понад 15 учасників угруповання - чотирьох ключових фігурантів уже затримали. Зокрема, одного з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

“Наразі це одна із найбільших мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали “потрібний” контент. Координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України”, - розповіли в СБУ.

Що цікаво, підозрюваний особисто інструктував “виконавців” – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом “політекспертів” і готували провокативні дописи та відеосюжети. Вже згодом цей контент вони розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ.

Одразу після оприлюднення “замовних” матеріалів їх миттєво “підхоплювали” центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Фото: Служба безпеки України

“Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора”, - додали в СБУ.

Чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам мережі повідомлено про підозру за декількома статтями КК:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

“Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі”, - підкреслили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині засудили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах.

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