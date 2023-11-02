Просували російські наративи та агітували бомбити мирних людей: СБУ нейтралізувала міжнародну секту "АллатРа"

За період свого існування проросійська секта створила власні “філії” на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

В Україні правоохоронці викрили на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійної секти "АллатРа".

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, Служба безпеки спільно з Нацполіцією нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АлларатРа. В Києві та інших регіонах України заблоковано понад 20 осередків угруповання, яке діяло на користь російських спецслужб.

“Під виглядом “місіонерства” учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення “союзу слов’янських народів” під керівництвом москви. Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні “представництва” в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих мешканців приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля”, - розповіли в СБУ.

Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів учасники угруповання створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів.

“Також організатори АллатРа запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі “ТікТок”. Там вони публікували пропагандистські “дописи” та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого “благотворчого суспільства”. Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст”, - зазначили в СБУ.

Самі ж лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року. Для цього вони використали підроблені документи про зняття з військового обліку. Після чого з однієї з європейських країн дистанційно керували своєю злочинною діяльністю.

Слідчі також встановили, що за період свого існування проросійська секта створила власні “філії” на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

“Під час обшуків в “осередках” секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

“На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРа готується повідомлення про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що в Україні спалахнув скандал навколо релігійної організації "АллатРа", яку більшість українців сприймають як секту. До цієї організації "приписують" відомих політиків та громадських діячів

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