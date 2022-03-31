Окупанти залишають Чорнобильську АЕС та місто Славутич - "Енергоатом"

Дві колони військ РФ вирушили в бік кордону з Білоруссю.

Російські військові збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. На станції ще залишається невелика кількість росіян.

Про це повідомляє пресслуба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

За інформацією НАЕК, окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з Білоруссю.

"Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції. Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів", - йдеться у повідомленні.

Також є дані про те, що формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

Компанія підтвердила інформацію про фортифікаційні споруди, окопи, які окупанти будували прямо в "Рудому лісі" – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

"Тож недивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни.

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