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Не нехтуйте сигналом тривоги: Кулеба прокоментував інформацію про вибухи в одній із громад Вишгородського району

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Не нехтуйте сигналом тривоги: Кулеба прокоментував інформацію про вибухи в одній із громад Вишгородського району

Фото: Getty Images

Київщина: маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

«Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у соцмережах повідомили про вибухи на Київщині та в Кривому Розі

Додамо, попри відсутність атак по столиці 24 серпня, внаслідок ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" у Дніпропетровській області загинули 15 людей. Ще близько 50 осіб зазнали поранень.

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Дата публікації
Перегляди
37к
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