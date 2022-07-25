На Київщині жінка тікала від вовка, залізла на дерево та впала: з травмами вона пролежала в лісі чотири дні

В Переяславі Київської області жінка в лісі тікала від вовка, залізла на дерево та згодом впала з нього. З травмами громадянка пролежала в лісосмузі чотири дні.
Чотири дні в лісі провела мешканка Переяслава, що на Київщині. Жінка тікала від вовка, залізла на дерево, з якого згодом впала та отримала травми.
Про це пише видання “Переяслав.City”.
Як стало відомо, інцидент стався 22 липня в селі Гребля Переяславської ТГ. Там чоловік повідомив в поліцію про те, що його 48-річна мати пішла з дому та не повернулася.
Вже 24 липня жінку знайшли та госпіталізували в лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забіями поперекового відділу хребта, множинними саднами та виснаженням.
Виявилося, що жінка тікаючи від вовка у лісі, залізла на дерево, з якого згодом впала та пролежала в лісі чотири дні.
Нагадаємо, що у Бориспільському районі посилюється контроль на блокпостах.
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