На Київщині жінка тікала від вовка, залізла на дерево та впала: з травмами вона пролежала в лісі чотири дні

В Переяславі Київської області жінка в лісі тікала від вовка, залізла на дерево та згодом впала з нього. З травмами громадянка пролежала в лісосмузі чотири дні.

Чотири дні в лісі провела мешканка Переяслава, що на Київщині. Жінка тікала від вовка, залізла на дерево, з якого згодом впала та отримала травми.

Про це пише видання “Переяслав.City”.

Як стало відомо, інцидент стався 22 липня в селі Гребля Переяславської ТГ. Там чоловік повідомив в поліцію про те, що його 48-річна мати пішла з дому та не повернулася.

Вже 24 липня жінку знайшли та госпіталізували в лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забіями поперекового відділу хребта, множинними саднами та виснаженням.

Виявилося, що жінка тікаючи від вовка у лісі, залізла на дерево, з якого згодом впала та пролежала в лісі чотири дні.

Нагадаємо, що у Бориспільському районі посилюється контроль на блокпостах.

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