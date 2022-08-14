Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Київщині шахраї виманювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників (відео)

На Київщині шахраї виманювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників (відео)

Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині шахраї виманювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників (відео)

Фото: Андрій Нєбитов

Аферисти писали "листи" від імені місцевих чиновників.

У Київській області шахраї представлялись військовою адміністрацією та вдавали, що збирають кошти для потреб ЗСУ.  

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.  

Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Аферу розкручували впродовж 2 місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тисяч гривень. 

"Спочатку надсилали "листи" місцевим підприємцям від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Просили буцімто допомогти військовим та перерахувати кошти на карту. Зловмисники маскувались, часто змінювали телефони і сім-карти. Ми встановили, що Обухівська РВА до шахрайства жодного відношення не має", - повідомив він.

Аферистам загрожує до 3 років позбавлення волі. Також перевіряють їхню причетність до аналогічних злочинів на території всієї України. 

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали організатора схеми, який продавав військову амуніцію та авто.

Читайте також:

СБУ викрила мережу шахраїв, які допомагали ухилятися від військової служби

СБУ викрила мережу шахраїв, які допомагали ухилятися від військової служби

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація