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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2 хв

Київ зазнав комбінованої атаки ворога: постраждала дитина, є люди під завалами

У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Росіяни атакували Київ 24 квітня

Росіяни атакували Київ 24 квітня / © t.me/Mykola_Kalashnyk

У ніч проти 24 квітня Київ зазнав комбінованої атаки, у тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

Про це інформує очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.

У повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога.

Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин.

Станом на 01:40:

  • Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. 

  • Шевченківський район: чотири пожежі.

  • Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. 

  • Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина.

“Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати, а перебувати в укриттях. Інформування буде за потребою. Все дуже серйозно. Подих російського миру в усій красі.  Ставтеся до загроз максимально відповідально. На місцях працюють всі служби. Воїни, медики, рятувальники - всі знають свою роботу. Не вперше таке. Але маємо берегти себе і близьких! Перебувайте в укриттях”, — заявив він.

“У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці”, — додав мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області. 

  • У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила. 

  • У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. 

  • У Броварському районі - пожежа трав‘яного настилу.

“Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває”, — зауважив очільник Київської ОВА Микола Калашник у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, де впали уламки після російської атаки.

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