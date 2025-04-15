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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Киян попередили про небезпеку ворожих ударів на Великдень: деталі

Тривалість комендантської години у столиці не зміниться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН.ua

Киян попередили про можливий обстріл з боку РФ на Великдень. А керівників релігійних громад закликають вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.

Про це повідомили в Департаменті культури КМДА.

Як зазначається, місто звернулось до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет.

“Також з огляду на підвищений ризик ворожих атак Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Зокрема, поінформувати громаду про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття”, — зазначили у КМДА.

Нагадаємо, у Великодню ніч, проти 20 квітня, у Хмельницькій області буде скорочена комендантська година. Вона буде діятиме від опівночі до 03:00, а не до 05:00.

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