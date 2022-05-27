"Коли я йду на позицію, Фауст біля мене": у Нацгвардії з'явилася німецька вівчарка, яка допомогає боронити Україну

"Коли я йду на позицію, Фауст біля мене": у Нацгвардії з'явилася німецька вівчарка, яка допомогає боронити Україну

У Нацгвардійців, які боронять Київський напрямок, поповнення — тепер з ними несе службу німецька вівчарка на прізвисько Фауст.

Про це повідомили в пресслужбі Нацгвардії України.

Як стало відомо, чотирилапого помічника наші військові знайшли під час боїв на Київському напрямку.

“Це було наприкінці березня, коли я разом зі своїми побратимами виконував бойові завдання по захисту Батьківщини на Київщині. До нас під час обстрілів стрибнув в окоп пес, він був дуже наляканий. Після того песик постійно з нами, навіть коли я йду на позицію, Фауст біля мене, чи коли пересуваємося на бронетехніці, він також зверху з усіма”, - розповів боєць Нацгвардії з позивним Ігнат.

Також зазначається, що вівчарку назвали на честь німецького ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust.

“Зараз Фауст допомагає воїнам: тихенько сидить, спостерігає і коли бачить чужого - відразу подає сигнал”, - додали у Нацгвардії України.

Нагадаємо, що пес Патрон показався у службовому бронежилеті.

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