Допомагав уникнути мобілізації: у Києві затримали адвоката (фото)

Правоохоронці встановили, що 36-річний засновник відомої у столиці юридичної компанії, "розширив" перелік послуг для клієнтів призивного віку й пропонував їм свою допомогу в ухиленні від мобілізації.

У Києві поліціянти викрили адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це повідомила поліція Києва.

Свої послуги "захисник" призовників оцінював від трьох до 50 тисяч доларів – сума коливалась від терміновості замовлення. За ці кошти фігурант готував клієнтам медичні документи з заключенням ВЛК щодо непридатності до військової служби. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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Слідчі Печерського управління поліції спільно зі Службою безпеки України та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили столичного адвоката в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Як встановили правоохоронці, 36-річний засновник відомої у столиці юридичної компанії, "розширив" перелік послуг для клієнтів призивного віку й пропонував їм свою допомогу в ухиленні від мобілізації. Зокрема, порушник поставив "на потік" видачу довідок заключення ВЛК, щодо непридатності чоловіків до служби через першу або другу групу інвалідності. Ці документи надалі слугували підставою для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних за межі країни.

Столичні поліцейські викрили адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації / Фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в особистому кабінеті під час отримання ним 45 тисяч доларів від одного з клієнтів. Під час обшуку на робочому місці та за місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили й інші фіктивні довідки, які очікували на своїх власників.

Наразі слідчі повідомили адвокату про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, одну із категорій мобілізованих можуть звільнити від служби: у Раді напрацьований законопроєкт.

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