Чи буде новий наступ окупантів з Білорусі на Київ: подробиці, фото і відео

Лідери Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах "союзної держави". Лукашенко пояснив це тим, що начебто Україна готувалася завдати удару по Білорусі. Пізніше Лукашенко запровадив у Білорусі контртерористичні заходи через "загострення по периметру кордонів". Українські військові та експерти вважають, що Москва намагається відтягнути частину сил ЗСУ на північний кордон, а також підготувати можливий наступ на Київ.

ТСН.ua зібрав подробиці військової активності окупантів у Білорусі а також думки експертів - чи можливе повторення лютневого наступу на столицю.

Перекидання військ РФ до Білорусі

15 жовтня стало відомо, що вночі до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ "союзної держави".

Спільнота в Telegram "Беларускі Гаюн", що моніторить військову активність в Білорусі, оприлюднила карту перекидання військ РФ.

"Беручи до уваги, що в РБ прибувають не регулярні частини ЗС РФ (зі зрозумілих причин), а "мобіки без нічого" (без танків, БМП, артилерії), то можна припустити, що рішення про розгортання "регіонального угруповання військ" - це прикриття для навчання мобілізованих громадян РФ у Білорусі... Чому ми так думаємо? Мобілізовані та ненавчені громадяни РФ не зможуть бути ударною силою для проведення наступальної операції, або стримати наступ "ворога" в обороні", - пише "Беларускі Гаюн".

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Представник білоруського міноборони Валерій Ревенко повідомив, що загальна чисельність російських військових, яких перекидають до країни, становитиме трохи менше 9 тисяч.

Водночас, Головне управління розвідки Міноборони України ще в вересні оприлюднило дані, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ.

"Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5. Для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано ЗС РБ та місцевим радам", - повідомили в українській розвідці.

Фото: ГУР Міноборони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ.

"Повторний наступ на Київ можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", – заявив він.

Чи реальна загроза

Радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що для повторного наступу на Київ Росія може накопичити 20-30 тис. військових.

"Щоби Путіну прийшло в голову жбурнути їх знову на Київ, їх достатньо накопичити тисяч 20-30. І він вважатиме, що це достатня загроза, щоб нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі. Але боюся, що повториться травма Чорнобаївки – просто протягом кількох днів станеться багато разів "Чорнобаївка", і на цьому все закінчиться", – зазначив він.

Офіцер Збройних сил України Ігор Лапін переконаний, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним, коли війська РФ будуть близькі до остаточної поразки.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Щойно наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обовʼязково станеться. Це ж саме стосується і Луганщини з Донеччиною. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил й розтягнути тили української армії. Путін розуміє, що програє цю війну і в нього залишився один аргумент - ядерна зброя", - сказав Лапін.

Аналітик Європейської Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін не виключає спроб РФ відволікти увагу ЗСУ на північний кордон, а також підготувати можливий наступ на Київ.

"Це виглядає зараз абсолютно нелогічно і навіть божевільно, але Володимир Путін довів, що він людина абсолютно нераціональна", – зазначив Слюнькін.

Лукашенко намагається "протиснутись між крапелькок"

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначає, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко намагається балансувати, щоб не втягнути свою армію у відкриту війну і одночасно не прогнівати Путіна.

На його думку, республіка Білорусь не буде брати безпосередньої участі у війні з Україною.

"Лукашенко намагається пройти між крапельок - подобатися диктатору Російської Федерації і намагатися втримати баланс сил на Заході. Варто зазначити, що так зване регіональне угрупування існує від 1998 року. З російського боку воно складалося з 1 танкової армії і 20 загальновійськової армії. Але враховуючи той факт, що підрозділи саме цих угрупувань вщент розбиті в Україні, в Білорусь направили непідготовлених мобілізованих. До того ж їх чисельність навряд чи перевищує 10-12 тисяч. Цього, за даними української сторони, недостатньо, щоб вважати цю кількість контингентом вторгнення", - зазначив Снєгирьов.

Ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков вважає, що Лукашенко не буде воювати, поки йому не "приставлять пістолет до скроні".

"Поки йому не приставлять пістолет до скроні, не скажуть - або ти зараз ідеш воювати, або ми тебе зараз грохнемо, думаю що до цього часу він дуритиме Путіну голову, зображатиме лояльність і так далі. Звісно, ​​він є поплічником військового злочину. Путін має поплічника, і він називається Олександр Лукашенко. Звичайно, він заслуговує на трибунал, але він боїться вступати у відриті бойові зіткнення, оскільки тоді у нього взагалі жодних шансів уціліти не буде - навіть фізично", - впевнений Гудков.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вказує на ознаки того, що "білоруська армія все менше і менше готова вступити в цю війну".

"Та кількість білоруського озброєння, яке знімається з експлуатації, з консервації і передається росіянам, вона просто масова. Фактично на наших очах відбувається роззброєння білоруської армії. Це вигідно Путіну, тому що за рахунок ослаблення білоруської армії він сподівається в майбутньому якось "пропетляти" по Україні і безболісно для себе остаточно окупувати Білорусь... А Лукашенку нічого не залишається, як віддавати озброєння і показувати, що в них вже недостатньо його, щоб білоруська армія вступала у війну", - каже Васильєв.

Політолог Петро Олещук вважає, що спроби Путіна втягнути Білорусь у відкриту війну проти України можуть спричинити масове невдоволення білорусів і протести проти режиму Лукашенка.

За його словами, терор у Білорусі "може лише посилюватися по мірі того, як Лукашенко буде зазнавати все більшого тиску збоку Росії щодо безпосереднього вступу у війну своїми збройними силами".

"Він уже є учасником війни, і, за всіма параметрами, він є учасником агресії проти України. Але саме зараз Росія вимагає, щоб він посилав білоруську армію. Це буде означати все більшу загрозу вибуху в Білорусі, і очевидно, що терор буде лише посилюватись. Але до якої межі терор може посилюватись без наслідків для режиму - дуже складне питання з політичної точки зору", - зазначив Олещук.

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