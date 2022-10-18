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Чи може Путін розмістити 120 тисяч військових на території Білорусі: експерт пояснив

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Чи може Путін розмістити 120 тисяч військових на території Білорусі: експерт пояснив

Фото: Associated Press

Ні морального настрою, ні технічних засобів у російських окупантів нема, аби посилити армію та спробувати вторгнутися з боку Білорусі.

На території Білорусі неможливо розмістити 120 тисяч російських солдатів. Це створить колосальне внутрішнє напруження в самій Білорусі.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів український дипломат та політик Роман Безсмертний.

За його словами, поява російської армії в Білорусі може спричинити колосальний конфлікт.

“Я не бачу, де можливо розмістити ці 120 тисяч. В Білорусі немає потенціалу, за який цю армію можливо утримувати. Можна говорити, що це угруповання створять та воно буде перебувати десь на кордоні: частина буде на території Білорусі, частина - на території Росії. Воно буде створювати загрозу, безумовно. Та чи під силу їм атакувати Україну? У хворих уявах - так. Але наразі реалізувати будь який план з півночі - неможливо”, - наголосив Роман Безсмертний.

Нагадаємо, що білоруські військові не мають стільки сили, аби залякувати українців, тому в цьому їм допомагає Росія. 

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