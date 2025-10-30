ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1742
Час на прочитання
1 хв

Атака дронами на Київщину: постраждала жінка — ОВА

Постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Київщину

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

На Київщині внаслідок атаки БпЛА постраждала 36-річна жінка.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Він заявив, що ворог атакував місто Бориспіль ударними безпілотниками, внаслідок чого виникли пожежі.

«З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається», — йдеться у повідомленні.

У Борисполі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що що Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
1742
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie