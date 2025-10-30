Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

На Київщині внаслідок атаки БпЛА постраждала 36-річна жінка.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Він заявив, що ворог атакував місто Бориспіль ударними безпілотниками, внаслідок чого виникли пожежі.

«З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається», — йдеться у повідомленні.

У Борисполі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що що Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.