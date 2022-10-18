Атаки росіян на Київську область тривають: голова ОВА звернувся до мешканців регіону

Російські війська вранці 18 жовтня продовжили атакувати Київщину.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина, ранок. Тривалі повітряні тривоги звечора і до ранку. Ворог продовжує атакувати нашу Київщину. Дякуючи військовим, силам ППО, вчора збито низку ворожих об‘єктів", - написав він.

Очільник Київщини наголосив, що в регіоні досі триває повітряна тривога, і закликав громадян не залишати укриттів. Крім того, він просить не фіксували роботу ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння, й не публікувати кадри у Мережі.

"Не розслабляємося. В регіоні досі триває повітряна тривога. Також пам'ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння. Такі прості правила здатні рятувати життя". Перебувайте в укриттях!", - додав він.

Ранкові обстріли України

Станом на 9:00 18 жовтня офіційно підтверджено удари РФ по Дніпру, Харкову і Житомиру. Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, у Дніпрі зафіксовано 2 "прильоти" в об‘єкт енергетичної інфраструктури.

Також за словами Тимошенка, у Житомирі росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Обстріл Харкова підтвердили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов. Терехов повідомив, що за п'ять хвилин у Харкові було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста.

Читайте також: