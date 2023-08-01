Атаки по Києву в липні: всі цілі були знищені, але в КМВА радять не "радіти"

У липні окупанти не випустили по українській столиці жодного "Кинджалу", крилатої чи балістичної ракети, водночас атакували ними інші міста.

Сили ППО знищили всі російські дрони-камікадзе, якими ворог атакував Київ у липні, водночас ракет у ворога ще вистачає.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомили у пресслужбі адміністрації.

У КМВА опублікували інфографіку, на якій вказано, що окупанти атакували Київ у липні 16 безпілотниками Shahed і всі вони були знищені.

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"У липні ворог атакував Київ 16-ма БпЛА типу Shahed. У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною. Жодного "Кинджалу", крилатої чи балістичної ракети", – повідомив Попко.

Водночас він зауважив, що ворог атакував названими ним ракетами інші українські міста.

"Насправді вони були. І кількість їхня не зменшилася. Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Житомирщина, Хмельниччина… Вони прийняли на себе удар всього рашиського озброєння" , – нагадав очільник військової адміністрації.

Тому він закликав киян "не радіти липневій статистиці по Києву" , адже ракет у росіян ще вистачає і вони атакують Україну щодня.

"І щодня удари можуть спрямуватися на Київ! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – наголосив Попко.

Статистика атак по Києву в липні 2023 / Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, остання атака дронами по Києву сталася в ніч проти 25 липня. Сили ППО своєчасно виявили і збили всі ворожі повітряні цілі на підльоті до столиці.

Додамо, в ніч проти 1 серпня росіяни атакували Харків п’ятьома безпілотниками: у місті зруйновані дві будівлі, у ще одній виникла пожежа. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що дрони не вдалося збити через близьке розташування регіону до Курської області РФ, звідки ворог запустив БПЛА.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Масовані атаки будуть скоро! Є перші сигнали! | Наталія Гуменюк"

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