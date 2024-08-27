Атаки на Київську ГЕС: експерт розповів про можливі наслідки для столиці

Незважаючи на можливі атаки на Київську ГЕС, повне руйнування малоймовірне. Найгірший сценарій — тимчасовий вихід з ладу станції та дефіцит електроенергії, але це не викличе катастрофічних наслідків для Києва.

Про це повідомив в ефірі Radio NV розповів Декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов .

"Руйнація греблі Київської гідростанції - це майже неможливо за допомогою ракет. Тобто потрібна така кількість прямих потраплянь в греблі Київської гідростанції, що це вже в галузі фантастики. Тому ми не очікуємо ніяких катастроф щодо цього", — запевняє Хлобистов.

Хлобистов зазначає, що навіть у разі пошкодження Київської гідростанції, Києву не загрожують серйозні наслідки. Він пояснює, що водосховище не є настільки значним, щоб викликати катастрофу для міста. Хоча можливе підтоплення деяких територій, це не буде критичним.

У найгіршому випадку, за словами Хлобистова, можливий тимчасовий вихід з ладу гідростанції, що призведе до дефіциту електроенергії, але це також не буде катастрофічним. Відзначено, що в Інтернеті поширюється інформація про можливі ушкодження ГЕС через російські атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ЗАРАЗ! КИЇВСЬКА ГЕС під час АТАКИ по Україні: ЩО сталося НАСПРАВДІ?

Нагадаємо, раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, греблю цієї ГЕС зруйнувати ракетами неможливо.

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