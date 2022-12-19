Атака "шахедів" на Київщині: в ОВА розповіли, де відсутня електроенергія

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ударів дронами по регіону.

Вранці в понеділок, 19 листопада, армія Росії вчергове атакувала Україну іранськими безпілотниками. У Київській області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Протягом тижня Київська область відбила вже третю атаку Росії.

Про це розповів очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Так, за його словами, внаслідок обстрілу дронами троє людей постраждали, пошкоджено дев’ять приватних будинків та об'єкти критичної інфраструктури.

"Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені. Заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна. Всі служби ліквідують наслідки атак. В області наразі запроваджені екстрені відключення. Наголошую, графіки стабілізаційних вимкнень не діють", - зазначив він.

Атака дронами Києва та області 19 грудня

У понеділок вранці, 19 лютого, Росія атакувала безпілотниками Київ та Київську область. Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів.

Над Києвом зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.

Крім того, військові на півдні країни збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

В "Укренерго" розповіли, що найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Запроваджено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м. Київ.

Читайте також: