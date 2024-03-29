Атака "Шахедами" по Київщині: руйнування зняли на фото

Внаслідок атаки були пошкоджені два приватні будинки.
Після нічної атаки безпілотниками "Шахед" поліцейські задокументували наслідки воєнного злочину росіян у Київській області. Там пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомила поліція Київської області.
У ніч проти 29 березня російські окупанти вкотре завдали удару дронами-камікадзе по Київській області. Внаслідок атаки були пошкоджені два приватні будинки, в яких вибиті вікна та пошкоджена стеля. Також пошкоджена господарської будівлі.
На щастя, минулося без постраждалих.
"Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, та у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати в найближчі укриття", – зазначили правоохоронці.
Вони також нагадали про інформаційну тишу і закликали не поширювати фіксацію роботи ППО та наслідки збиття або влучань під час ворожих атак.
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Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 29 березня влаштували по Україні масовану ракетно-дронову атаку. В Київській області працювала ППО: є збиті ворожі цілі. У декількох районах зафіксовані падіння уламків і пошкодження.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Куди і по чому Росія всю ніч гатила ракетами та "Шахедами"?
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