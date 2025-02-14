Атака Росії на ЧАЕС: СБУ показала уламки дрона і оприлюднила деталі (фото)

Для максимального вогневого ураження російський ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події.

Про це повідомив пресцентр СБУ та оприлюднив світлини уламків ворожого дрона.

На даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: СБУ

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: СБУ

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

У СБУ зазначили, що для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

За оцінками експертів, російські окупанти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту.

Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: СБУ

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину рф та притягнення винних до відповідальності.

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: СБУ

Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: СБУ

Заходи проводяться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на Чорнобильській АЕС: з'явилися фото, відео.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном!

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