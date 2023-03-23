Атака РФ по Київщині: з-під завалів гуртожитку дістали тіло жінки-комендантки

Кількість жертв російської атаки дронами по Ржищеву Київської області зросла до дев'яти. З-під завалів зруйнованого гуртожитку рятувальники дістали тіло жінки-комендантки.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу "Київ".

"У Ржищеві рятувальники та поліцейські працювали всю ніч. На жаль, ми знайшли останнє тіло людини, про яку не було інформації. Це комендантка цього приміщення, вона загинула і стала 9-ою жертвою цієї російської терористичної атаки на об’єкти цивільної інфраструктури", - зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Було пошкоджено гуртожиток у місті Ржищів. Частина будівлі повністю зруйнувалася. Серед загиблих - мешканці, які проігнорували тривогу, і водій швидкої, який приїхав рятувати людей.

Дрони-вбивці атакували Ржищів: Сім людей загинули

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