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Атака РФ по Києву: що відомо про наслідки та потерпілих

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Атака РФ по Києву: що відомо про наслідки та потерпілих

Наслідки атаки по Києву 21 вересня

У Дарницькому районі постраждало 7 осіб, з них 1 дитина.

Вночі та над ранок четверга, 21 вересня, ракетної атаки зазнав Київ, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці, є потерпілі у Дарницькому районі.

Про це повідомляє КМВА.

Які наслідки російської атаки: 

Дарницький район: 
- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - сказано у повідомленні. 

Шевченківський район: 
- пошкоджено газову трубу без загоряння;
- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.

У КМВА наголошують, що інформація попередня, дані зведення оновлюються.

Новина доповнюється...

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Дата публікації
Перегляди
635
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