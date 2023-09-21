Атака РФ по Києву: що відомо про наслідки та потерпілих

У Дарницькому районі постраждало 7 осіб, з них 1 дитина.
Вночі та над ранок четверга, 21 вересня, ракетної атаки зазнав Київ, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці, є потерпілі у Дарницькому районі.
Про це повідомляє КМВА.
Які наслідки російської атаки:
Дарницький район:
- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;
"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - сказано у повідомленні.
Шевченківський район:
- пошкоджено газову трубу без загоряння;
- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.
У КМВА наголошують, що інформація попередня, дані зведення оновлюються.
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