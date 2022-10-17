Атака РФ по Києву: Кличко повідомив, куди поцілили дрони-камікадзе

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. У результаті там спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені також кілька житлових будинків. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Про постраждалих наразі невідомо, інформація уточнюється.

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"В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо.", - написав Кличко.

Нагадаємо, в Офісі президента України вже відреагували на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що в нас немає часу на повільні дії. Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони і якомога швидше.

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