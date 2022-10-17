Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака РФ по Києву: Кличко повідомив, куди поцілили дрони-камікадзе

Дата публікації
Перегляди
33к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака РФ по Києву: Кличко повідомив, куди поцілили дрони-камікадзе

Фото: Associated Press

Росія атакувала Київ дронами-камікадзе, у центрі столиці спалахнула пожежа.

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. У результаті там спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені також кілька житлових будинків. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Про постраждалих наразі невідомо, інформація уточнюється.

"В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо.", - написав Кличко.

Нагадаємо, в Офісі президента України вже відреагували на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що в нас немає часу на повільні дії. Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони і якомога швидше.

Зеленський: У ворога немає перспектив! Тільки поразка!

Зеленський: У ворога немає перспектив! Тільки поразка!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація