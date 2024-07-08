Атака РФ на "Охматдит": нові дані від МОЗ про загиблих, поранених та руйнування (фото)

Загиблі – лікарка й родич одного з пацієнтів. Семеро дітей отримали поранення
Міністерство охорони здоров'я розповіло про наслідки ракетного удару РФ 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Про це передає пресслужба МОЗ.
Станом на зараз, внаслідок атаки на "Охматдит" відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих.
Загиблі – лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу. Семеро дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені.
"Ці дані не остаточні й будуть оновлюватися, рятувальна операція триває", – йдеться в повідомленні.
За даними МОЗ, в момент ракетної атаки в "Охматдиті" перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж — працівників лікарні. Евакуація пацієнтів продовжується.
Руйнування
Внаслідок удару повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій (де дітям проводять діаліз) НДСЛ "Охматдит".
У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 — хірургічних, 5 — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.
Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.
Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару по території України 33 людини загинуло, 140 поранено. Зокрема у Києві загинули 27 людей (з них 3 дітей). Постраждали 82 особи.
Зокрема, сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит". Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих.
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