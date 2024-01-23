Атака РФ на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Київська область відбила чергову ракетну атаку ворога. За попередньою інформацією, влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.



"Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист українського неба. На жаль, по громадах області маємо постраждалих та падіння уламків ракет", – зазначив він.

За попередньою інформацією, станом на 8:30 внаслідок падіння уламків російських ракет відомо про трьох постраждалих. Наразі людям надається допомога.

В декількох громадах пошкоджені:

3 багатоповерхівки;

приватні будинки та господарчі споруди;

10 легкових авто;

кафе.

Рятувальники ліквідовують пожежу на парковці біля одного з житлових комплексів.

"На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих – згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу", – підсумував Кравченко.

Нагадаємо, вранці 23 січня армія РФ завдала ракетного удару по Україні. П'ятеро людей загинули, щонайменше 20 – постраждали

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