Атака РФ дронами по Києву: кількість загиблих збільшилася

Кількість загиблих у столиці збільшилася до трьох.

Кількість загиблих у результаті ранкової атаки РФ дронами-камікадзе по Києву 17 жовтня збільшилася до трьох.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Однак ДСНС поки що підтверджує інформацію тільки про одного загиблого.

Рятувальні роботи тривають.

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"Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають", - написав він.

Нагадаємо, з-під завалів зруйнованого житлового будинку в Шевченківському районі Києва врятували котика на ім'я Філя. Зворушливе відео опублікували в Мережі.

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