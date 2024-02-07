Атака по Київщині: уламки ракет впали у 8 населених пунктах, є руйнування

Доповнюється...
На Київщині уламки збитих російських ракет впали у восьми 8 населених пунктах двох районів області. Є постраждалі, руйнування приватних, багатоквартирних будинків, пошкоджені авто.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Він заявив про чергову російську ракетну атаку по Київщині і подякував силам ППО. Влучань ракет в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Водночас уламки збитих ракет впали у восьми населених пунктах у двох районах Київської області.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Так, незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога.
Уламками пошкоджені 14 приватних будинків, господарські споруди, паркани, декілька легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. У двох багатоквартирних будинках – уламки у квартирах.
Наразі всі оперативні сили задіяні для фіксації та ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака на столицю! Горить кілька поверхів багатоповерхівки в Києві!
Читайте також: