Атака по Київщині: спалахнула пожежа, в ДСНС показали фото

На Київщині в ніч проти 6 вересня внаслідок падіння збитої російської ракети виникала пожежа на території торгівельного підприємства.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники зазначили, що загасили пожежу, яка виникла на Київщині через падіння уламків знищеної ворожої цілі.

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"6 вересня ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети", – йдеться в заяві надзвичайників.

Там додали, що на місці не виявили загиблих та постраждалих.

Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 вересня влаштували комбіновану атаку по Києву ракетами двох типів. Усі цілі в напрямку столиці були знищені силами ППО. У місті минулося без жертв та руйнувань.

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