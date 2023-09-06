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Атака по Київщині: спалахнула пожежа, в ДСНС показали фото

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Атака по Київщині: спалахнула пожежа, в ДСНС показали фото

Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

На Київщині в ніч проти 6 вересня внаслідок падіння збитої російської ракети виникала пожежа на території торгівельного підприємства.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники зазначили, що загасили пожежу, яка виникла на Київщині через падіння уламків знищеної ворожої цілі.

"6 вересня ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети", – йдеться в заяві надзвичайників.

Там додали, що на місці не виявили загиблих та постраждалих.

Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / © ДСНС України у Telegram
Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / © ДСНС України у Telegram
Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / © ДСНС України у Telegram
Наслідки падіння уламків збитої ракети на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 вересня влаштували комбіновану атаку по Києву ракетами двох типів. Усі цілі в напрямку столиці були знищені силами ППО. У місті минулося без жертв та руйнувань.

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