Атака по Київщині: спалахнула пожежа, в ДСНС показали фото

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу.
На Київщині в ніч проти 6 вересня внаслідок падіння збитої російської ракети виникала пожежа на території торгівельного підприємства.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники зазначили, що загасили пожежу, яка виникла на Київщині через падіння уламків знищеної ворожої цілі.
"6 вересня ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети", – йдеться в заяві надзвичайників.
Там додали, що на місці не виявили загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 вересня влаштували комбіновану атаку по Києву ракетами двох типів. Усі цілі в напрямку столиці були знищені силами ППО. У місті минулося без жертв та руйнувань.
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