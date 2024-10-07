Атака по Києву: уламки "Кинджалів" виявили на території дитсадка

Усі повітряні цілі були збиті, однак є падіння уламків.

У Солом’янському районі Києва три уламки збитої російської ракети виявили на території дитячого садка.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Три уламки ракети виявили на території дитсадка в Соломʼянському районі столиці. Служби працюють на місці", - написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні зрання росіяни вгатили по столиці.

За даними Київської міської військової адміністрації, Сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, знищили усі російські аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

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