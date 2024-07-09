Атака по Києву: у Шевченківському районі з-під уламків будинку дістали тіла ще двох людей

У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки 8 липня.
У Києві з-під уламків будинку в Шевченківському районі, по якому окупанти вдарили 8 липня, рятувальники дістали тіла ще двох жінок.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
"Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", — додав він.
Нагадаємо, у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит".
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