Атака по Києву: у Шевченківському районі з-під уламків будинку дістали тіла ще двох людей

У Києві з-під уламків будинку в Шевченківському районі, по якому окупанти вдарили 8 липня, рятувальники дістали тіла ще двох жінок.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", — додав він.

Нагадаємо, у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит".

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