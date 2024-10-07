Атака по Києву та області: поліція показала фото, знайдено хвіст ракети

В одному з районів були пошкоджені приватні будинки та авто.
Російська армія 7 жовтня вкотре атакувала Київську область. Поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу столичного регіону.
Про це повідомила поліція Київської області.
Окупанти вкотре атакували Київську область. Станом на 11:30 год. в одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі.
Інформації про постраждалих наразі немає.
На місці працююють слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці було виявлено уламки ракети (хвостову частину) після ранкової атаки. На місці працюють фахівці.
А в Київській МВА поінформували, що внаслідок ракетного удару по столиці пошкоджень зазнали чотири авто.
Нагадаємо, вранці російські війська влаштували атаку ракетами "Кинджал" по Києву. ППО збила дві ворожі ракети, однак уламки завдали руйнувань.
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