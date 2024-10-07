Атака по Києву та області: поліція показала фото, знайдено хвіст ракети

В одному з районів були пошкоджені приватні будинки та авто.

Російська армія 7 жовтня вкотре атакувала Київську область. Поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу столичного регіону.

Про це повідомила поліція Київської області.

Окупанти вкотре атакували Київську область. Станом на 11:30 год. в одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі.

Інформації про постраждалих наразі немає.

На місці працююють слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці було виявлено уламки ракети (хвостову частину) після ранкової атаки. На місці працюють фахівці.

А в Київській МВА поінформували, що внаслідок ракетного удару по столиці пошкоджень зазнали чотири авто.

Наслідки ракетної атаки на Київську область 7 жовтня / Фото: Нацполіція України

Наслідки ракетної атаки на Київську область 7 жовтня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, вранці російські війська влаштували атаку ракетами "Кинджал" по Києву. ППО збила дві ворожі ракети, однак уламки завдали руйнувань.

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