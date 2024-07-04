Атака на столицю: завдяки роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів

У киян була тривожна ніч.

У ніч на 4 липня 2024 року відбулася чергова повітряна атака ворога на Київ.

Про це у соціальних мережах заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Цього разу - виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території курської області РФ, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці. (Тип та кількість - у звітах Повітряних Сил).

В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань.

Життєдіяльність міста не порушена.

Також читайте Атака ворожих безпілотників: де вночі пролунали вибухи

"Бережіть себе і завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги" - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше на Київщині спрацювало ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.