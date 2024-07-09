Атака на "Охматдит": українка розповіла, як дивом врятувалися із трирічним сином

Мати і син сховалися в туалеті і чекали, доки припиняться вибухи.

Під час страшного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня розповіли свої історії, як їм вдалося врятувати.

Про це пише BILD.

36-річна Олена перебувала в "Охматдиті" разом із сином 3 років. Коли почалася повітряна тривога, вони були на п'ятому поверсі хірургічного відділення та пішли спускатися вниз сходами.

"Коли почалися вибухи, я відчула хвилю, схопила його і побіг туди, де було темно і багато стін. Він злякався і заплакав, я намагалася його відволікти", – каже жінка.

Мати і син сховалися в туалеті і чекали, доки припиняться вибухи.

"Я відчула ще одну хвилю. Шафи засувалися. Я бачила, як вилетіло вікно. Все відбувалося поряд з нами, це був шок, але ми не панікували. Я не погана людина і намагаюся пробачати, але це неможливо пробачити. Я хочу, щоб Бог почув нас і кожен отримав те, що заслуговує. Я верю, что Бог существует и плохие уступки возвращаются бумерангом", – отмечает Елена.

33-річний волонтер Джек, який допомагає розбирати завали, знайшов серед уламків зошит дитини, яка вивчала англійську мову.

"Не знаю, можливо, він все ще під завалами. Я дійсно не знаю, що сказати. У мене немає слів. Це дитяча лікарня. Тут були діти з мріями про краще майбутнє. Діти, які вчили англійську мову. Вони з нетерпінням чекали на краще життя", – зазначає волонтер.

Представниця ДСНС України Світлана Водолага розповіла, що у понеділок вибухи сталися у дев'яти місцях столиці. За її словами, ситуація в "Охматдиті" є критичною.

"Одна будівля практично зруйнована, інші пошкоджені. Ми знаємо, що також пошкоджено обладнання лікарні. Зараз вивозять медобладнання, що залишилося. Діти вже евакуйовані. Сьогодні ми вже двічі зупиняли роботу через повітряну загрозу. Літали дрони", – зазначила вона.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару Києві загинула 31 особа (з них 3 дітей). Постраждали 117 людей.

Раніше стали відомі імена російських пілотів, які завдали ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві.

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