Атака на Київську область: в ДСНС показали фото і відео руйнувань

У житловому будинку через падіння уламків сталося часткове руйнування конструкцій покрівлі.

У Київській області працівники ДСНС проводять роботи з ліквідації наслідків російських ударів у ніч проти 21 жовтня. Уламки влучили по п’ятиповерховому будинку в селищі Глеваха.

Про це повідомили в телеграм-каналі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вранці 21 жовтня у селищі Глеваха Фастівського району через влучання уламків у п’ятиповерхівку сталося часткове руйнування конструкцій покрівлі будинку.

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Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам.

Минулося без загиблих та поранених.

Зараз надзвичайники проводять обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та три одиниці техніки, зокрема важка інженерна техніка.

Наслідки падіння уламків у Глевасі Київської області / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки падіння уламків у Глевасі Київської області / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки падіння уламків у Глевасі Київської області / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки падіння уламків у Глевасі Київської області / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки падіння уламків у Глевасі Київської області / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Київщину зняли на відео

Нагадаємо, внаслідок атаки російськими дронами по Києву в ніч проти 21 жовтня зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

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