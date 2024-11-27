Атака на Київську область: поліція показала фото з руйнуваннями

Зокрема, пошкоджені 18 квартир та чотири праватних будинки.

Наслідки атаки на Київ та область у ніч проти 27 листопада зафіксували на фото. Були пошкоджені квартири та приватні будинки.

Про це повідомили Нацполіція України та поліція Києва.

Унаслідок російської атаки безпілотниками на Київщину станом на 08:30 відомо про пошкодження 18 квартир у трьох багатоквартирних будинках, трьох офісних приміщень, чотирьох приватних будинків, чотирьох господарських споруд, гаражного приміщення.

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Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Водночас у результаті атаки на Київ у Дніпровському районі був поранений місцевий житель, його госпіталізовано. Ще в однієї жінки була гостра реакція на стрес.

На місцях подій працюють шість слідчо-оперативних груп, групи реагування патрульної поліції районних управлінь, а також вибухотехніки поліції Київщини.

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Київську область 27 листопада / Фото: Нацполіція

Пошкодження в Києві внаслідок атаки 27 листопада / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в ніч проти 27 листопада у Києві та області працювали сили ППО, збиваючи російські безпілотники. Через падіння уламків у столиці постраждали двоє людей. Уламки дронів також завдали пошкоджень в області.

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