Атака на Київщину: зросла кількість жертв, відомі нові деталі про руйнування (фото)

Наразі відомо про двох поранених.

Через нічну атаку безпілотниками на Київську область кількість загиблих зросла до двох. У регіоні пошкоджено житлові будинки, квартири, гаражі та автомобілі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Внаслідок російської атаки у ніч проти 26 лютого загинуло двоє людей, ще двоє осіб зазнали осколкових поранень.

У Бучанському районі пошкоджені приватні житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, квартири у багатоповерхівках, гаражі та автомобілі.

Бучанська та Києво-Святошинська окружні прокуратури розпочали кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, що призвели зокрема до загибелі людини.

Прокурори разом з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

Руйнування в Київській області через атаку в ніч проти 25 лютого / Фото: Київська обласна прокуратура

Руйнування в Київській області через атаку в ніч проти 25 лютого / Фото: Київська обласна прокуратура

Зауважимо, через удар "Шахеда" під Києвом загинули відомий хірург та його дружина-телевізійниця.