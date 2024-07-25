Атака на Київщину: уламки дронів впали у трьох районах, є руйнування

Пошкоджені будинки на території одного із садових товариств.

Під час атаки на Київську область дронами-камікадзе в ніч проти 25 липня уламки збитих безпілотників впали у трьох районах та завдали пошкоджень.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що ворог другу ніч поспіль атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО.

Минулося без постраждалих та влучань в об’єкти житлової і критичної інфраструктури.

Однак уламки збитих ворожих цілей впали у трьох районах області. Внаслідок цього в декількох місцях загорілися лісова та трав’яна підстилки. Пожежі вже ліквідовані.

"На території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль", – йдеться в повідомленні голова ОВА.

Оперативні групи фіксацють та ліквідують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, Росія влаштувала масовану атаку дронами по Україні в ніч проти 25 липня. Зокрема, ворожі цілі летіли в напрямку Києва, однак усі були збиті силами ППО на підступах до столиці.

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