Атака на Київщину: поліція і рятувальники показали фото руйнувань

Наразі відомо про постраждалого 12-річного хлопчика на Київщині.

Через атаку безпілотниками на Київську область 17 січня у Бучанському районі впали уламки. Там є пошкодження, була поранена дитина.

Про це повідомили поліція Київської області та ДСНС України.

Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Загорілося двоповерхове приміщення, у якому розташовані заклади громадського харчування. Як уточнили надзвичайники, пожежа охопила кафе з прибудованою котельнею. Рятувальники загасили вогонь на площі 200 кв. м. Вибуховою хвилею також було пошкоджено приватний будинок поруч.

Наразі відомо про постраждалого 12-річного хлопчика. Він зазнав поранення ноги і був госпіталізований.

На місці події працюють правоохоронці. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження.

Наслідки атаки на Київську область 17 січня / Фото: Нацполіція України

Через атаку дронами у Київській області виникла пожежа / Фото: ДСНС Київщини

Через атаку дронами у Київській області виникла пожежа / Фото: ДСНС Київщини

Наслідки атаки на Київську область 17 січня / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Київську область 17 січня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, раніше про атаку повідомила Київська обласна військова адміністрація. Там також інформували про поранену дитину.

Читайте також: