Атака на Київщину: поліція і рятувальники показали фото руйнувань

Наразі відомо про постраждалого 12-річного хлопчика на Київщині.
Через атаку безпілотниками на Київську область 17 січня у Бучанському районі впали уламки. Там є пошкодження, була поранена дитина.
Про це повідомили поліція Київської області та ДСНС України.
Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Загорілося двоповерхове приміщення, у якому розташовані заклади громадського харчування. Як уточнили надзвичайники, пожежа охопила кафе з прибудованою котельнею. Рятувальники загасили вогонь на площі 200 кв. м. Вибуховою хвилею також було пошкоджено приватний будинок поруч.
Наразі відомо про постраждалого 12-річного хлопчика. Він зазнав поранення ноги і був госпіталізований.
На місці події працюють правоохоронці. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше про атаку повідомила Київська обласна військова адміністрація. Там також інформували про поранену дитину.
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