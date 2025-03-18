Атака на Київ: з’явилося відео після падіння уламків БпЛА на території школи

Учні під час тривоги перебували в укритті.
Після атаки на Київ 18 березня у Мережі з’явилися перші кадри падіння уламків безпілотника на території однієї зі шкіл.
Відповідні відео поширюються у телеграм-каналах.
За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, падіння уламків збитого ворожого дрона було зафіксовано на території навчального закладу на вул. Путивльська у Деснянському районі.
Зазначається, що учні під час тривоги перебували в укритті.
На відкритій місцевості виникли займання. Їх уже загасили. Далі на місці працюватимуть піротехники.
Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вранці 18 березня у Києві та інших регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російськими безпілотниками. У столиці працювали сили ППО.
Читайте також: