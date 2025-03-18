Атака на Київ: з’явилося відео після падіння уламків БпЛА на території школи

Учні під час тривоги перебували в укритті.

Після атаки на Київ 18 березня у Мережі з’явилися перші кадри падіння уламків безпілотника на території однієї зі шкіл.

Відповідні відео поширюються у телеграм-каналах.

За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, падіння уламків збитого ворожого дрона було зафіксовано на території навчального закладу на вул. Путивльська у Деснянському районі.

Зазначається, що учні під час тривоги перебували в укритті.

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На відкритій місцевості виникли займання. Їх уже загасили. Далі на місці працюватимуть піротехники.

Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Атака на Київ сьогодні: відео після падіння уламків на території школи

Нагадаємо, вранці 18 березня у Києві та інших регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російськими безпілотниками. У столиці працювали сили ППО.