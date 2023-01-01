Атака на Київ у новорічну ніч: поліція просить повідомляти про прольоти "шахідів"

Киян, які бачать або чують повітряні об‘єкти, просять одразу повідомляти на спецлінію "102"

У новорічну ніч, 1 січня, російські окупанти вкотре атакували Київ іранськиими "мопедами".

Нацполіція закликала громадян повідомляти про прольоти "шахідів" після чергової повітряної атаки.

"Ворожі ракети над районами Київщини. Працює ППО. Прошу усіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Загроза повітряної атаки триває. Якщо бачите або чуєте повітряні об‘єкти відразу повідомляйте на спецлінію "102", – наголосив голова Нацполіції Київської області Андрій Небітов.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Україну. У Києві та області в новорічну ніч під час тривоги пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль