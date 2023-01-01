Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака на Київ у новорічну ніч: поліція просить повідомляти про прольоти "шахідів"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
991
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака на Київ у новорічну ніч: поліція просить повідомляти про прольоти "шахідів"

Фото ілюстративне / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Киян, які бачать або чують повітряні об‘єкти, просять одразу повідомляти на спецлінію "102"

У новорічну ніч, 1 січня, російські окупанти вкотре атакували Київ іранськиими "мопедами".

Нацполіція закликала громадян повідомляти про прольоти "шахідів" після чергової повітряної атаки.

"Ворожі ракети над районами Київщини. Працює ППО. Прошу усіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Загроза повітряної атаки триває. Якщо бачите або чуєте повітряні об‘єкти відразу повідомляйте на спецлінію "102", – наголосив голова Нацполіції Київської області Андрій Небітов.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Україну. У Києві та області в новорічну ніч під час тривоги пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
991
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація