Атака на Київ: поліція показала наслідки ворожого удару (фото)

Уламки ворожих дронів пошкодили у столиці три квартири та два приватних будинки.

Наслідки нічної атаки "Шахедами" по Києву зафіксували на фото. Правоохоронці повідомили деталі про пошкодження у столиці.

Про це йдеться в заяві поліції Києва.

Поліцейські працюють на місцях наслідків ворожих атак у трьох районах Києва.

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За попередніми даними, внаслідок нічної російської атаки були пошкоджені три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва та два приватних будинки у Деснянському районі.

Крім того, частини ворожих безпілотників виявлено у декількох місцях Дніпровського району. Їх оглядають спеціалісти вибухотехнічної служби поліції.

У всіх випадках минулося без постраждалих.

На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та інші служби поліції Києва.

Наслідки атаки на Київ 29 серпня / Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 29 серпня вкотре влаштували атаку по Києву: застосували дрони-камікадзе. Працювала ППО. Уламки "Шахедів" впали у трьох районах столиці.

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