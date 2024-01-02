Атака на Київ 2 січня: ракета влучила в медзаклад, де військові проходять реабілітацію

Внаслідок обстрілу постраждалих не було.

Під час обстрілу Києва 2 січня ворожа ракета влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходять реабілітацію поранені та травмовані захисники.

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗСУ.

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Внаслідок атаки частина будівлі дістала пошкодження.

"Ворожа ракета, на щастя, не вибухнула. Втім, та частина, що застрягла в підлозі першого поверху, мала бойову частину", – йдеться в повідомленні.

Тяжкопоранених пацієнтів евакуювали до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів переведено в безпечні місця на території медзакладу та забезпечено доглядом.

Сапери вилучили бойову частину ракети. Також з території закладу були прибрані усі інші великі уламки ракети. Дах будівлі, що був пошкоджений ракетою, наразі закрито спеціальним наметом.

Внаслідок обстрілу постраждалих не було.

"Станом на вечір лікувальний заклад, що постраждав від ворожої ракети вже працює у штатному режим", – відзвітувало Командування Медичних сил.