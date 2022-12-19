Київ атакували дрони-камікадзе: з'явилися нові фото та відео наслідків

У понеділок Росія вчергове запустила по Україні дрони-камікадзе.

У понеділок, 19 грудня, російські загарбники атакувала територію України іранськими безпілотниками. У результаті атаки є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури у Києві та Київській області.

Як повідомляють рятувальники, внаслідок ворожих обстрілів, у двох районах столиці – Шевченківському та Солом’янському, сталося падіння уламків на відкриту територію.

Також в результаті обстрілу є пошкодження об‘єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 07:27. До гасіння пожежі залучено дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Атака дронами Києва та області 19 грудня

У понеділок вранці, 19 лютого, Росія атакувала безпілотниками Київ та Київську область. Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів. Ударні БпЛА були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Над Києвом зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити. Очільник Київської ОВА розповів, що попередньо постраждали двоє людей.

Крім того, українські військові на півдні країни збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

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