РФ атакувала Київ у новорічну ніч: з'явилися фото збитого дрона з цинічним "посланням" від окупантів

Нєбитов наголосив на тому, що без професійної роботи захисників України "ранок був би не добрий".

У Києві у новорічну ніч, 1 січня, коли Росія намагалася атакувати мирне місто, уламки збитого ворожого дрона впали на спортивному майданчику, де грають діти. На безпілотнику, якими ворог тероризує українців, окупанти залишили цинічний напис "з Новим роком".

Відповідними світлинами поділився начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Ось вона, частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево і без смаку! Справжній орко - style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терористку і її армію", - йдеться в його повідомленні.

Також читайте Сотні поранених росіян та збиті безпілотники: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Нєбитов подякував підрозділам ППО ЗСУ за відмінний результат і наголосив на тому, що без професійної роботи захисників України "ранок був би не добрий".

"Прошу усіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги і завжди переходити в укриття. Якщо бачите або чуєте повітряні об‘єкти повідомляйте на спецлінію "102", - підсумував правоохоронець.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня Росія намагалася атакувати українські міста і Київ, зокрема. У столиці повітряна тривога лунала майже три години.

Повідомлялося про роботу ППО.

Втім, звуки вибухів та атаки дронів не злякали українців - люди гучно співали Гімн України.

За даними КМВА, у новорічну ніч, 1 січня, над столицею було збито 23 повітряні цілі.

У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль.

Читайте також: