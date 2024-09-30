Атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 30 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Кривому Розі пролунала низка вибухів Читати далі –>
- На Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА: у регіоні працювали сили ППО Читати далі –>
- У Херсоні зафіксували три атаки ворожих дронів на громадський транспорт Читати далі –>
- Ворог атакував Україну безпілотниками і ракетами: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Атака на Київ: інформація про реактивні шахеди не підтвердилася Читати далі –>
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