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Атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 30 вересня 2024 року

Атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 30 вересня 2024 року

Ворожі безпілотники цілу ніч кружляли довкола Києва

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Кривому Розі пролунала низка вибухів Читати далі –>
  • На Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА: у регіоні працювали сили ППО Читати далі –>
  • У Херсоні зафіксували три атаки ворожих дронів на громадський транспорт Читати далі –>
  • Ворог атакував Україну безпілотниками і ракетами: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Атака на Київ: інформація про реактивні шахеди не підтвердилася Читати далі –>

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