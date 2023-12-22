Атака дронів по Києву: що відомо про наслідки падіння уламків у Солом'янському районі

Внаслідок атаки дронів по Києву у будинку Солом'янського району знищено 3-4 квартири. На щастя, жертв немає.

Про це розповіла журналістка Анна Мартищук в ефірі "Сніданок з 1+1".

Деталі

Нічна російська атака залишила кілька родин без житла. В Солом'янському районі сталося влучання. За попередньою інформацією, це саме уламки. Вони влучили у верхні поверхи багатоповерхівки. Знищено частково 24, 25 та 26 поверхи будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Одна тільки людина звернулася за медичною допомогою. Люди, які проживали в цих квартирах, були переважно не вдома, або спустилися в укриття. З ночі тут працювали спецтехніка та рятувальники. Основні рятувальні роботи вже проведено.

"Можна побачити, що квартири справді знищені. Одна з квартир на 26 поверсі ведучого марафону Андрія Ковальського, він це вже підтвердив. На щастя, родина врятувалася, але квартири немає", – каже журналістка.

Зараз тут відкриваються комерційні приміщення, люди прибирають уламки, які посипалися з фасаду. Відкриваються магазини. Бачимо понівечені автівки, на яких лежать уламки. Щонайменше три машини постраждали. Територія біля будинку частково огороджена.

Голова правління будинку розповів, що йому відомо щонайменше про 3-4 знищені квартири. Люди пороз'їжджалися по родичах, вночі вони не спали, залишатись там було небезпечно

Нагадаємо, вночі проти 22 грудня російська окупаційна армія завдала масованої атаки безпілотниками по Києву та області. На щастя, минулося без жертв, але уламки БпЛА спричинили руйнування.

Читайте також: