Атака дронів на Київ: у столиці попадали уламки збитих БпЛА

Інформації про потерпілих наразі немає.
У вівторок, 17 грудня, армія Російської Федерації завдала ударів по Києву безпілотниками. Внаслідок атаки російських БпЛА у зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
У Солом’янському районі столиці через падіння уламків збитих дронів пошкоджено легковий автомобіль. У Печерському та Дніпровському районах пошкоджено скління вікон в житловому будинку. Окрім того, в Голосіївському районі столиці також виявлено уламок у дворі житлового будинку.
За словами керівника КМВА Сергія Попка, інформації щодо постраждалих не надходило.
Як повідомлялося, у Києві зранку 17 грудня пролунала серія вибухів. У місті працювала ППО по ворожому дрону.