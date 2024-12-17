Атака дронів на Київ: у столиці попадали уламки збитих БпЛА

Інформації про потерпілих наразі немає.

У вівторок, 17 грудня, армія Російської Федерації завдала ударів по Києву безпілотниками. Внаслідок атаки російських БпЛА у зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У Солом’янському районі столиці через падіння уламків збитих дронів пошкоджено легковий автомобіль. У Печерському та Дніпровському районах пошкоджено скління вікон в житловому будинку. Окрім того, в Голосіївському районі столиці також виявлено уламок у дворі житлового будинку.

За словами керівника КМВА Сергія Попка, інформації щодо постраждалих не надходило.

Як повідомлялося, у Києві зранку 17 грудня пролунала серія вибухів. У місті працювала ППО по ворожому дрону.

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