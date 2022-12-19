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Атака дронів на Київ: у КМДА уточнили, скільки "шахедів" збили і які масштаби руйнувань (фото)

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Атака дронів на Київ: у КМДА уточнили, скільки "шахедів" збили і які масштаби руйнувань (фото)

Фото: Facebook/ ДСНС України

На Київ окупанти спрямували понад 20 дронів.

Російські окупанти вночі 19 грудня атакували Київ та область іранськими дронами Shahed.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

За його даними, за час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Українські сили оборони знищили 18 дронів. 

Голова КМВА каже, що минулося без постраждалих. Проте у Солом’янському районі уламками пошкодило проїжджу частину.

Крім того, понівечено багатоповерхівку у Шевченківському районі. Там пошкоджено вікна. 

"На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки", — додав Сергій Попко.

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Дата публікації
Перегляди
46
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